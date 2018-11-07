İngiliz Perakende Giyim Zinciri New Look, 100 Mağazasını Kapatacak

İngiltere`nin önde gelen perakende giyim mağaza zincirlerinden New Look`un, maliyetin azaltılması, karlılığının artırılması amacıyla ülke genelinde 100 mağazasının kapatılmasının planlandığı bildirildi.

YAKIN ZAMANDA DÜZELME BEKLEMİYORUZ

Şirketin Üst Yöneticisi Alistair McGeorge, konuya ilişkin olarak, "Netbir şekilde perakende şirketlerinin faaliyet ortamındaki zorluklar devam ediyor.Bu durumun yakın zamanda değişmesini beklemiyoruz. Buna rağmen faaliyetlerimizidaha etkin hale getirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

2015'TE YÜZDE 90'I SATILMIŞTI

Güney Afrikalı perakende devi Christo Wiese'nin yatırım iştirakiBrait, 2015'te New Look'un yüzde 90 hissesini 780 milyon sterlin karşılığındasatın almıştı. İngiltere'de 593 mağazası bulunan şirketin geriye kalan yüzde 10hissesi ise kurucusu Tom Singh'e ait.