İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını, Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesine ve maçların seyircisiz oynanması yönünde kararlar alınmasına neden olurken, İngiltere Premier Lig için de seyircisiz oynanma kararı çıktı.

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını, insanların topluluklar halinde bir aya geldiği tüm organizasyonların iptal olmasına neden oluyor. Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması yönünde kararlar alınmasının ardından İngiltere Premier Lig için de flaş gelişme yaşandı.

Manchester City - Arsenal maçının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından İngiltere Premier Lig'de önemli gelişmeler yaşandı. İngiliz hükümetinin koronavirüs ile mücadele politikası kapsamında, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.

ALT LİGLER DE SEYİRCİSİZ OYNANACAK

The Times gazetesi, sezonun durdurulması yerine maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu. Bu kararın neticesinde sadece Premier Lig değil, İngiltere'de alt liglerdeki tüm maçların da seyircisiz oynanacağı belirtildi.

BARLARDA MAÇ YAYINLARI GEÇİCİ OLARAK YASAKLANIYOR

Bu arada alınan önlemler kapsamında insanların toplu şekilde barlarda bir araya gelmemesi için, barlarda maç yayınlarının geçici olarak yasaklanacağı duyuruldu. Ayrıca Premier Lig maçlarının cumartesi günleri 15:00'ten (yerel saat) sonra oynatılmaması yönünde karar alındığı vurgulandı.