SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı - Spor
Avrupa, Spor

İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını, Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesine ve maçların seyircisiz oynanması yönünde kararlar alınmasına neden olurken, İngiltere Premier Lig için de seyircisiz oynanma kararı çıktı.

12.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:22
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını, insanların topluluklar halinde bir aya geldiği tüm organizasyonların iptal olmasına neden oluyor. Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması yönünde kararlar alınmasının ardından İngiltere Premier Lig için de flaş gelişme yaşandı.

Manchester City - Arsenal maçının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından İngiltere Premier Lig'de önemli gelişmeler yaşandı. İngiliz hükümetinin koronavirüs ile mücadele politikası kapsamında, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.

ALT LİGLER DE SEYİRCİSİZ OYNANACAK

The Times gazetesi, sezonun durdurulması yerine maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu. Bu kararın neticesinde sadece Premier Lig değil, İngiltere'de alt liglerdeki tüm maçların da seyircisiz oynanacağı belirtildi.

BARLARDA MAÇ YAYINLARI GEÇİCİ OLARAK YASAKLANIYOR

Bu arada alınan önlemler kapsamında insanların toplu şekilde barlarda bir araya gelmemesi için, barlarda maç yayınlarının geçici olarak yasaklanacağı duyuruldu. Ayrıca Premier Lig maçlarının cumartesi günleri 15:00'ten (yerel saat) sonra oynatılmaması yönünde karar alındığı vurgulandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı

Haberin Videosu:

Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Spor
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Spor
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Spor
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi Spor
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Spor
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Engin Özkoç Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ebru Şallı Acun Ilıcalı Muhterem Nur
Spor Falcao Okan Buruk Metin Oktay Rıza Çalımbay Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:44:25. #1.14#