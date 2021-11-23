İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak geçti! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırıma geliyor - Haberler Ekonomi
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İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak geçti! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırıma geliyor

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İngiliz gazeteleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi İngiliz gazetelerinde dikkat çeken bir haber yer aldı. İngilizler, Nahyan'ın Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacağını yazdı.

Dış basında gözler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında gerçekleştirilecek görüşmeye çevrildi. Görüşme öncesinde İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Türkiye'ye 100 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. 31 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, yüz yüze görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirecek.

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini, BAE'nin Türkiye'ye olası yatırımları oluşturuyor. Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, El Nahyan'ın Türkiye'de yapmak istediği yatırımların tutarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Zayed'in, bu yılın başlarında 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Erdoğan'a söylediği belirtildi. Konuyla ilgili diğer kaynakların ise miktarın en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktardı. "Her iki miktar da Türkiye ekonomisi için etkili rakamlar" ifadesine yer verildi.

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