İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu
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İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu

İngiltere Milli Takımının kaldığı otelde İngiliz futbolcu Mason Greenwood'la ilişkiye giren İzandalı güzellik kraliçesi Nadia Gunnarsdottir, olaylı geceyi "Bir paket jelibon yedikten sonra kendisi ile öpüşmeye başladık ve her şey ilerledi" şeklinde anlattı.

13.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:01

Geçtiğimiz hafta İngiltere Milli Takımının kaldığı otele kuzeniyle beraber giderek 18 yaşındaki Mason Greenwood ve Phil Foden'nin kadro dışı kalmasına sebep olan İzandalı güzellik kraliçesi Nadia Gunnarsdottir o gecenin detaylarını anlattı.

Nadia, Mason ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıklarını kendisini otele davet ettiğini söyledi. Kuzeniyle otele giden güzel kraliçesi, kendisinin Mason Greenwood'la, kuzenini ise Phil Foden ile ilişkiye girdiğini dile getirdi.

İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu
Mason Greenwood

"JELİBON YEDİKTEN SONRA ÖPÜŞMEYE BAŞLADIK"

Nadia, Mason'nun bir paket jelibon yedikten sonra kendisi ile öpüşmeye başladıklarını ve her şeyin ilerlediğini anlattı. İzlandalı güzel, Mason'nun söylendiği kadar utangaç olmadığını belirtti.

"BİZDEN MEYVE VE TATLI İSTEDİLER"

Futbolcuların otele gelmeden önce kendilerinden tatlı ve meyve getirmelerini istediğini söyleyen Nadia Gunnarsdottir, otele vardıklarında otel görevlilerinin bir gece önce başka iki kızın da otele geldiklerini ama kendilerini dışarı attıklarını söylediklerini belirtti.

İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu
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