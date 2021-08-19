İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu

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Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Tufan'ı resmen kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'ın satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu için veda mesajı paylaşıldı. Watford'dan yapılan tanıtımda Ozan'ın başarıları ve 26 yaşında olmasına rağmen 10 yıldır üst düzey futbol oynadığı vurgulandı.

Fenerbahçe, 2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

"GENÇ YAŞTA FORMAMIZI GİYEN OZAN'A BAŞARILAR"

Açıklamada, "Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

WATFORD'DAN OZAN TANITIMI

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi.

Öte yandan Watford da Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Videoda Ozan'ın ismi formaya basılırken gösterildi. Oyuncun 63 kez Türkiye Futbol Takımının formasını giydiği vurgulandı ve yaklaşık 10 yıldır üst düzey tecrübesi olduğu kaydedildi.