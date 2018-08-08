İngiliz Ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün Transferi İçin 22,5 Milyon Pounda Anlaştı

Alman ekibi Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sürpriz bir transfere imza atabilir.

22 yaşındaki genç futbolcu, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester City ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin milli futbolcu için 22,5 milyon pound bonservis ödeyeceği iddia edildi.

ALTINORDU KÖŞEYİ DÖNECEK

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Çağlar Söyüncü'nün eski takımı Altınordu, transferden yüzde 25 pay alacak.

İki sezondur Freiburg forması giyen milli futbolcu, Alman ekibiyle toplam 55 karşılaşmaya çıktı.