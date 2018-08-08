İngiliz Ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün Transferi İçin 22,5 Milyon Pounda Anlaştı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün transferi için 22,5 milyon poundluk teklifte bulundu. Freiburg, bu teklifi kabul etti.
Alman ekibi Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sürpriz bir transfere imza atabilir.
22 yaşındaki genç futbolcu, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester City ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin milli futbolcu için 22,5 milyon pound bonservis ödeyeceği iddia edildi.
ALTINORDU KÖŞEYİ DÖNECEK
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Çağlar Söyüncü'nün eski takımı Altınordu, transferden yüzde 25 pay alacak.
İki sezondur Freiburg forması giyen milli futbolcu, Alman ekibiyle toplam 55 karşılaşmaya çıktı.
YORUMLAR (16)
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Bende yurtdisinda dogdum buyudum ama en az senin kadar turkum! Boyle dusunmeniz cok yanlis. Turkce bilmiyorsa eger bunda turkiyedeki devlet adamlarinin hic sorumlulugu yokmu?. Doviz gelecek diye plansiz programsiz koca bir milleti kuffara teslim ettiniz burada madenlerde kole gibi calistirdiniz!. Ondan sonra da yok efendim almancilar turklukten cikmis diyorsunuz. Ne diyelim. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kendisi bir çöptür servet çetinin 2018 versiyonudur ilk ciddi sakatlıkta formdan düşecek ve servet gibi bir ağır vasıta olacaktırCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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25. 070, 79 euroCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAV ARKADAS SORSAN 2 KELIME TÜRKCE BILMEZ YURT DSINDA DOGMUS BUYUMUS GECMIS SIMDI TURK DIYORSUNUZ ISINIZE BAKIN ONLAR PISIRSIN SIZDE YIYIN YOK OLEEEEEE HADI CANIM HADIIICevap Yaz 1 10 Yayından KaldırSÜLEYMAN: ULAN GEREKSİZ İNSAN BU NE HAZIMSIZLIK. KENDİ YALANINA KENDİN İNANIYOR MUSUN?SEN GİT KENDİ ERMENİ FUTBOLCULARINA YORUM YAZ.Tüm 16 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır