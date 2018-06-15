İngiliz Devi Liverpool, Alex Telles'i Transfer Etmek İstiyor

İngiliz devi Liverpool, Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles için devreye girdi.

Geçtiğimiz sezon Porto'da şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ın eski golcüsü Alex Telles, gösterdiği performansla Avrupa'da bir çok kulübün ilgisini çekmişti.

CHELSEA'DEN SONRA LIVERPOOL'DA DEVREDE

Daha önce Chelsea'nin ilgilendiği Telles için Liverpool da devreye girdi. Jürgen Klopp'un sol beke acilen bir takviye istediği ve bu doğrultuda Telles'in doğru bir karar olacağı belirtildi.

Liverpool, Telles transferi için 35 milyon poundu gözden çıkardı.

YAPTIĞI ASİSTLERLE DİKKAT ÇEKTİ



Geçtiğimiz sezon Porto ile şampiyonluk yaşayan Telles, çıktığı 45 maçta 3 gol 14 asist ile büyük bir beğeni toplamıştı.