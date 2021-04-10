İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu
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İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ara transfer döneminde Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den Fenerbahçe kadrosuna katılan 23 yaşındaki Macar stoper için Leicester City, 23 milyon euroluk teklif yaptı. İngiliz basınındaki haberde, RB Leipzig'in de Szalai için devrede olduğu belirtildi. Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Szalai için şartların zorlanmasını istiyor.

Fenerbahçe'ye Atilla Szalai piyangosu. Ara transfer döneminde Limassol'den 2.5 milyon euroya kadroya kazandırılan 23 yaşındaki Macar stoper için İngiliz ekibi Leicester, 23 milyon euro teklifte bulundu. İngiliz basınındaki haberde, RB Leipzig'in de Szalai için nabız yokladığı belirtildi. Çağlar Söyüncü'yü satma ihtimali bulunan İngiliz takımı, boşluğu Szalai ile doldurma niyetinde.

İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu

RODGERS ÇOK İSTİYOR

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, özellikle pas atmada Avrupa'nın en iyi stoperleri arasına giren Szalai'yi, bu sebeple kadrosunda görmeyi çok istiyor. Rodgers, Çağlar satılsa da satılmasa Szalai'nin alınması için baskı yapıyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon Macar stoperi elde tutma ihtimali zayıf gözüküyor.

İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu
İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu
İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:58:12. #1.15#
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