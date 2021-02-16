İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti

İngiltere'nin en çok okunan haber sitelerinden The Sun, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında yan hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın faul bayrağı kaldırdığı pozisyonla adeta dalga geçti.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği maç dış basında yan hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın verdiği faulle kendine yer buldu.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin 64. dakikasında köşe gönderinin orada Polomat, Larin'in uzağında ayağı çimlere takılarak düştü. İngilizlerin en çok okunan gazetelerinden The Sun, yan hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın bu pozisyonda bayrak kaldırarak orta hakeme faul düdüğü çaldırmasına anlam veremedi.

TÜRKİYE'DEN DE FAZLASIYLA ETKİLEŞİM ALDI

The Sun Futbol, twitter hesabından, "Yan hakem bunu nasıl faul veriyor?" paylaşımında bulundu.

Paylaşım Türkiye'den fazlasıyla etkileşim alırken taraftarlar Süper Lig'de oynanan maçlara ait tartışmalı pozisyonların kesitlerini paylaştı.