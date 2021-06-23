ING Türkiye, sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi
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ING Türkiye, sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi

ING Türkiye, sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ING Türkiye, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan 300 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisine, 11 ülkeden 22 bankanın katılımıyla imza attı.

ING Türkiye, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan 300 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisine, 11 ülkeden 22 bankanın katılımıyla imza attı.

ING Türkiye, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 269 milyon Euro ve 37 milyon dolar (toplam 300 milyon Euro) tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.

ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited'in sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited'ın işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)'nin ajan banka olarak görev aldığı işleme kreditörler tarafından gelen talep, bankanın hedeflediği tutarın yüzde 111'i seviyesine ulaştı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor + %2,50 ve Euribor + %2,25 olarak gerçekleşti.

ING Türkiye, sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirleyerek yurtdışı borçlanmasını da bankanın stratejisine uyumlu hale getirdi. Bankanın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, elektrik tedarikinde yenilenebilir kaynakların payında artış ve kadın çalışan oranı dengesinin korunmasından oluşan performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

"Müşterilerimizin yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz"

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modelimiz ile ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veriyor ve sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimize yön veren bir anlayış olarak görüyoruz" diye konuştu. ING olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını vurgulayan Gökgöz, şöyle devam etti: "Finansal piyasaları da etkisi altına alan pandeminin getirdiği zorluklara rağmen Türk ekonomisine kazandırılan bu yeni kaynak, ING Türkiye'ye ve Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha ortaya koyuyor. Ticaretin finansmanında müşterilerin farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, en iyi imkan ve fırsatlarla sunmak için çalışıyoruz. Bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan bu işlemle sağlanan kaynak da aynı amaç doğrultusunda kullanılacak. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir çeşitlilikte yanıt vererek yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ING Türkiye, sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
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