Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı
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Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı

Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: SİNAN ERDEMHAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet ŞahinANADOLU EFES: Micic 11, Larkin 3, Anderson 5, Singleton 18, Buğrahan Tuncer 13, Sertaç Şanlı 17, Dusnton 21, Simon 11, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim 3, Yiğitcan SaybirBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 9, Blackmon 16, Johnson...

SALON: SİNAN ERDEMHAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet ŞahinANADOLU EFES: Micic 11, Larkin 3, Anderson 5, Singleton 18, Buğrahan Tuncer 13, Sertaç Şanlı 17, Dusnton 21, Simon 11, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim 3, Yiğitcan SaybirBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 9, Blackmon 16, Johnson 10, Alperen Şengün 15, Ercan Osmani 6, Furkan Haltalı 6, Berry 3, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur 8, Hakan Sayılı 8, Samet Yiğitoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 11. PERİYOT: 31-23DEVRE: 60-443. PERİYOT: 77-635 FAUL: 23.21 Ercan Osmani (Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş Icrypex'i 104-86 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla birlikte seride durumu 2-0'a getirdi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 60-44 Anadolu Efes'in üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Bryant Dunston 21 sayıyla oynarken Beşiktaş Icrypex'te James Blackmon 16 sayı kaydetti.Seride 3'üncü maç Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde 23 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Anadolu Efes bu mücadeleden de galip ayrılırsa finale yükselecek.

- İstanbul
Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı
Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı
Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı
Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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