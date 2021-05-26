ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
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ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78

ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve finale adını yazdırdı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve finale adını yazdırdı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 20-18 üstünlüğüyle geçilirken, devreyi ise konuk ekip 32-39 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 53-61 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1'e taşıyarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Zafer Yılmaz xx, Ali Şakacı xx

Pınar Karşıyaka: Tony Taylor 9 x, Seketoure Henry 23 xx, Raymar Morgan 13 xx, Amath M'Baye 3 x, Metecan Birsen 9 x, Semih Erden 3 x, Onuralp Bitim 10 xx, DJ Kennedy 6 x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Danilo Barthel 11 xx, Marko Guduric 4 xx, Melih Mahmutoğlu 21 xxx, Nando de Colo 9 xx, Jan Vesely 5 xx, Tarık Biberovic 4 xx, Kyle O'Quinn 7 xx, Ahmet Düverioğlu 4 x, Ali Muhammed 5 xx, Berkay Candan x, Kenan Sipahi 8 xx

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 20-18 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 32-39 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 53-61 (Fenerbahçe Beko lehine)

(Ali Gözeten/ İHA)

ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78 - Haberler Spor
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