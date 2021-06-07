ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
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ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

SALON: Ülker Sports ArenaHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet KarabilecenFENERBAHÇE BEKO: de Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Ahmet Düverioğlu 2, Kenan Sipahi 6, Berkay Candan, Yiğit OnanANADOLU EFES: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30,...

SALON: Ülker Sports ArenaHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet KarabilecenFENERBAHÇE BEKO: de Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Ahmet Düverioğlu 2, Kenan Sipahi 6, Berkay Candan, Yiğit OnanANADOLU EFES: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi1'İNCİ PERİYOT: 25-21İLK YARI: 32-443'ÜNCÜ PERİYOT: 47-72ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, de Colo, Guduric, Melih, Barthel, Vesely ilk 5'iyle başlarken; Anadolu Efes'in ilk 5'i ise Micic, Buğrahan, Beaubois, Moerman ve Sertaç'tan oluştu. Maça iyi başlayan takım, Anadolu Efes oldu. Pota altında Moerman ve Sertaç ile etkili olan Efes, Micic ve Beaubois'dan da dış atış katkısı alınca ilk 3 dakikayı 7 sayı farkla önde geçti: 5-12. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda daha etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, Melih'ten bulduğu 3 sayılık basket ile periyodun bitimine 3: 53 kala farkı 3'e indirdi: 16-19. Bu dakikanın ardından oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, de Colo ve Perez ile etkili oldu ve 7-0 seri yakalayarak 2: 05 kala rakibine molayı aldırdı: 23-19. Kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-21 önde kapattı.2'nci periyoda her iki takım da hücumda tutuk başlarken periyodun ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 31-28'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından üstünlüğü eline alan Anadolu Efes, hücumda rakibine sayı şansı tanımazken pota altında Singleton ile etkili oldu ve 9-0 seri yakalayarak periyodun bitimine 2: 17 kala farkı 6'ya çıkardı: 31-37. Kalan bölümde farkı daha da açmayı başaran Anadolu Efes, ilk yarıyı 44-32 önde kapattı.2'nci yarıya 8-0 seri ile başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 7: 37 kala farkı 20'ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 32-52. Periyodun ilerleyen dakikalarında Beaubois ve Micic ile dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasına 62-39 önde girdi. Kalan dakikalarda farkı daha da açan Anadolu Efes, son periyoda 25 sayı farkla 72-47 önde girdi.Son periyoda etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip, de Colo, Melih ve Kenan'dan bulduğu sayılarla 8-0 seri yakalayarak bitime 8: 17 kala farkı 17'ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 55-72. Molanın ardından iki takım da hücumda sayı üretmekte zorlanırken son 3 dakikaya Efes, 81-62 önde girdi. Kalan bölümde farkı daha da açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyon oldu.KULÜP TARİHİNİN 15'İNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu final serisinde 3-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki 15'inci Türkiye Ligi Şampiyonluğu'nu elde etti. Lacivert-beyazlı takım, daha önceki şampiyonluklarını 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 sezonlarında elde etti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
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