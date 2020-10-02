ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
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ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

02.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:20
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak maçla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Ormanspor ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Anadolu Efes ise sahasında Ormanspor ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

3 Ekim Cumartesi

13.00 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka

15.15 Fethiye Belediyespor - Bursaspor

17.30 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji

20.00 TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol

4 Ekim Pazar

13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray

15.15 Aliağa - Afyon Belediyesi

17.30 Anadolu Efes - Türk Telekom

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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