ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 82 Anadolu Efes: 92
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 10. haftası karşılamasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 82-92'lik skorla mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 10. haftası karşılamasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 82-92'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes ligde 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 9. kez yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Şahin xx, Umut Özgün Ergün xx
Aliağa Petkim Spor: Foreman xxx 10, Hamilton xx7, Thomas xxx 18, Doğukan Şanlıxx 9, Ramirez xxx 21, Aldridge xxx 16, Murat Kozan x 1, Sinan Sağlam x, Erol Can Çinko x
Antrenör: Can Sevim
Anadolu Efes: Yiğitcan Saybir xx 5 Bryant xxx 14, Erten Gazi xxx 9, Moerman xxx 11, Ahmet Buğrahan Tuncer xx 8, Vasilije Micic xxx 13, Petrusev xxx 19, Simon xxx 13, Tolga Geçim x, Ömer Can İlkyasoğlu x
Antrenör: Halil Ergin Ataman
1. Periyot: 19-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 30 – 47 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 58 – 70 (Anadolu Efes lehine)
5 Faulle çıkan: Aldridge (Aliağa Petkim) - İZMİR
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