ING Basketbol Süper Ligi
AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı HekimoğluYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emircan Koşut 2, Altan Erol, German 31, Lomazs 22, Hakan Yapar 5, Hollowell 2, Upson, Yiğitcan Turna, Sestina 14Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 3, Melih...
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emircan Koşut 2, Altan Erol, German 31, Lomazs 22, Hakan Yapar 5, Hollowell 2, Upson, Yiğitcan Turna, Sestina 14
Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 12, Floyd 9, Booker 12, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer, de Colo 19, Polonara 7
1. Periyot: 19-23
Devre: 35-44
3. Periyot: 51-72
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.