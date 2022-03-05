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ING Basketbol Süper Ligi

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Serdar Ünal, Serhat Büker, Erhan GürselDarüşşafaka: Olaseni 14, Caupain 9, Pineiro 7, Doğuş Özdemiroğlu 18, Boothe 9, McCullough 10, Sinan Güler 19, Berke Atar 10, Troy Selim Şav 2, Görkem Doğan, Eren Has, Can Maxim Mutaf 3Aliağa Petkimspor: Perkins...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Serdar Ünal, Serhat Büker, Erhan Gürsel

Darüşşafaka: Olaseni 14, Caupain 9, Pineiro 7, Doğuş Özdemiroğlu 18, Boothe 9, McCullough 10, Sinan Güler 19, Berke Atar 10, Troy Selim Şav 2, Görkem Doğan, Eren Has, Can Maxim Mutaf 3

Aliağa Petkimspor: Perkins 6, Thomas 20, Hakan Sayılı 9, Aldridge 5, Denmon 16, Erol Can Çinko 10, Sinan Sağlam 8, Eray Akyüz, Metehan Akyel, Ramirez 12, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 16-21

Devre: 50-41

3. Periyot: 75-62

Diskalifiye: 22.20 Perkins (Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Darüşşafaka, sahasında Aliağa Petkimspor'u 101-86 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk altı dakikası 15-9 Aliağa Petkimspor üstünlüğüyle geçildi. Farkı korumayı bilen konuk takım, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe tempolu başlayan ve yakaladığı 9-3'lük seriyle 25-24 öne geçen Darüşşafaka, Caupain, Doğuş ve McCullough'un üst üste üç sayılık atışlarıyla farkı 9 sayıya çıkardı: 40-31. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-41 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Doğuş-Berke ikilisiyle 17 sayı bulan ve 27. dakikada skoru 70-55 yapan yeşil-siyahlılar, son periyoda 13 sayılık avantajla girdi: 75-62. Son çeyrekte seyircisinin desteğini de arkasına alan Darüşşafaka, puan cetvelinin son sırasında yer alan Aliağa Petkimspor'u 101-86 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Basketbol Süper Ligi, Can Maxim Mutaf, Ayhan Şahenk, Sinan Güler, Spor, Haberler

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