Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Erşan Kartal, Ali Şakacı

Anadolu Efes: Larkin 6, Simon 4, Beaubois 14, Singleton 9, Pleiss 13, Egemen Güven, Buğrahan Tuncer 9, Micic 26, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 6

Fenerbahçe Beko: Henry 24, Şehmus Hazer 3, Tarık Biberovic 3, Booker, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen, Floyd 5, Polonara 5, Melih Mahmutoğlu 4, Guduric 21, İsmet Akpınar

1. Periyot: 20-24

Devre: 47-41

3. Periyot: 66-63

Beş faulle çıkan: 39.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbide Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 91-71 mağlup etti.

Bu sonuçla bir maçı eksik Anadolu Efes, ligde 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, uzak mesafeden kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 2 sayılık üstünlük elde etti: 11-13. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümü daha üstün oynayan sarı-lacivertliler, Henry'nin 15 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte dış atışlardan üst üste 4 isabet bulan Anadolu Efes, skoru lehine çevirdi ve 14. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 32-26. Guduric'in kazandırdığı sayılarla hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko'ya Micic'in skorer oyunuyla yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Fenerbahçe, Henry ile dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes ise Micic'in kaydettiği sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko, Henry ve Guduric'in kritik basketleriyle farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes, son çeyreğe 66-63 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Fenerbahçe, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun isabetli dış atışıyla skorda dengeyi sağladı: 66-66. Hücumda organize olmakta zorlanan sarı-lacivertli takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 80-66. Kalan bölümde rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 91-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle derbide takımının başında yer alamadı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmaya yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetiminde çıktı.