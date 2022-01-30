ING Basketbol Süper Ligi
AA, Sıtkı Yıldız - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan SöylemezoğluSemt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 4, Williams 6, Lee 11, Rupnik 7, İlkan Karaman 18, Jones 19, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli 3Yukatel Merkezefendi Belediyesi...
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan Söylemezoğlu
Semt77 Yalovaspor : Oğulcan Baykan 4, Williams 6, Lee 11, Rupnik 7, İlkan Karaman 18, Jones 19, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli 3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 14, Upson 9, Lucas 16, Lomazs 22, Sestina 9, Emircan Koşut 2, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 4, Thomas Akyazılı
1. Periyot: 16-13
Devre: 41-32
3. Periyot: 61-55
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.