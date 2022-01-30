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ING Basketbol Süper Ligi

AA, Sıtkı Yıldız - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan SöylemezoğluSemt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 4, Williams 6, Lee 11, Rupnik 7, İlkan Karaman 18, Jones 19, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli 3Yukatel Merkezefendi Belediyesi...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan Söylemezoğlu

Semt77 Yalovaspor : Oğulcan Baykan 4, Williams 6, Lee 11, Rupnik 7, İlkan Karaman 18, Jones 19, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli 3

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 14, Upson 9, Lucas 16, Lomazs 22, Sestina 9, Emircan Koşut 2, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 4, Thomas Akyazılı

1. Periyot: 16-13

Devre: 41-32

3. Periyot: 61-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sıtkı Yıldız - Spor

Fatih Arslanoğlu, Merkezefendi, Ozan Çakar, Yalovaspor, Spor, Haber

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