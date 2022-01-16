ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Spor

Salon: ŞahinbeyHakemler: Kerem Baki, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiGaziantep Basketbol: Peterson 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Orhan Haciyeva 3, Kaba 11, Doyle 21, Mc Cree 11, Leon Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan 3, Tevfik Akdamar, Dusan CantekinSemt77 Yalovaspor: Jones 9, Oğulcan Baykan 6, İsmail...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Gaziantep Basketbol: Peterson 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Orhan Haciyeva 3, Kaba 11, Doyle 21, Mc Cree 11, Leon Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan 3, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin

Semt77 Yalovaspor : Jones 9, Oğulcan Baykan 6, İsmail Kerem Gülmez, Rupnik 5, Muhammed Doğan Şenli 5, Williams 16, Can Altıntığ, İlkan Karaman, Ali Berkan Özçiftci, Andrew Lee 11, Mert Celep 2,

1. Periyot: 31-11

Devre: 49-24

3. Periyot: 63-37

5 Faulle çıkan: 37.27 Can Altıntığ (Semt77 Yalovaspor )

ING Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 81-54 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Adsız Günebakan - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Salon: ŞahinbeyHakemler: Kerem Baki, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiGaziantep Basketbol: Peterson 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Orhan Haciyeva 3, Kaba 11, Doyle 21, Mc Cree 11, Leon Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan 3, Tevfik Akdamar, Dusan CantekinSemt77 Yalovaspor: Jones 9, Oğulcan Baykan 6, İsmail...

title