ING Basketbol Süper Ligi
Salon: ŞahinbeyHakemler: Kerem Baki, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiGaziantep Basketbol: Peterson 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Orhan Haciyeva 3, Kaba 11, Doyle 21, Mc Cree 11, Leon Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan 3, Tevfik Akdamar, Dusan CantekinSemt77 Yalovaspor: Jones 9, Oğulcan Baykan 6, İsmail...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Kerem Baki, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Gaziantep Basketbol: Peterson 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Orhan Haciyeva 3, Kaba 11, Doyle 21, Mc Cree 11, Leon Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan 3, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin
Semt77 Yalovaspor : Jones 9, Oğulcan Baykan 6, İsmail Kerem Gülmez, Rupnik 5, Muhammed Doğan Şenli 5, Williams 16, Can Altıntığ, İlkan Karaman, Ali Berkan Özçiftci, Andrew Lee 11, Mert Celep 2,
1. Periyot: 31-11
Devre: 49-24
3. Periyot: 63-37
5 Faulle çıkan: 37.27 Can Altıntığ (Semt77 Yalovaspor )
ING Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 81-54 yendi.