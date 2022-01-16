Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin

Türk Telekom : Perez 4, Dorukhan Engindeniz, Dawkins 25, Berk Demir 15, Ellis 18, Gani Erdi Gülaslan 16, Terrell 12, Burak Gözeneli 11, Saadettin Donat 4, Celemmons 5, Samet Geyik 16, Can Uğur Öğüt 9

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Bilgehan Diril 28, Onur Özkapıcı 13, Hüseyin Çevirgen 29, Kayra Can Müezzinoğlu 3, Ali Özbudak 6, Batuhan Güvenen, Ahmet İkbal Demir 3, Yusuf Ali Türkoğlu 3

1. Periyot: 31-18

Devre: 73-41

3. Periyot: 109-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 135-85 yendi.

Türk Telekom, ligde 3 maç sonra kazandı ve 17. maçında 6. galibiyetini elde etti. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise üst üste 10, toplamda ise 14. yenilgisini aldı.

Türk Telekom, genç oyunculardan kurulu rakibi karşısında maça hızlı başladı ve ilk çeyreği 31-18 önde tamamladı. Perez'in yönlendirdiği hücumlardan rahat basketler bulan Türk Telekom, soyunma odasına 73-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Türk Telekom, son çeyreğe 54 sayılık avantajla girdi: 109-55. Final periyodunda hücumda daha iyi olan konuk ekip farkı az da olsa indirdi ve Türk Telekom sahadan 50 sayı farkla 135-85'lik galibiyetle ayrıldı.