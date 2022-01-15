ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluFrutti Extra Bursaspor: Onuralp Bitim 23, Hayes 13, Freeman 20, Needham 5, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Andrews 10, Tolga Geçim 6Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 10, Lucas 15, Lomazs 8, Hakan Yapar...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Onuralp Bitim 23, Hayes 13, Freeman 20, Needham 5, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Andrews 10, Tolga Geçim 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 10, Lucas 15, Lomazs 8, Hakan Yapar 6, Hallowell 11, Tomas Akyazılı 6, Emircan Koşut 6, Yiğitcan Turna, Sestina 5

1. Periyot: 26-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 70-49

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-67 yendi.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluFrutti Extra Bursaspor: Onuralp Bitim 23, Hayes 13, Freeman 20, Needham 5, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Andrews 10, Tolga Geçim 6Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 10, Lucas 15, Lomazs 8, Hakan Yapar...

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