ING Basketbol Süper Ligi
Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluFrutti Extra Bursaspor: Onuralp Bitim 23, Hayes 13, Freeman 20, Needham 5, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Andrews 10, Tolga Geçim 6Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 10, Lucas 15, Lomazs 8, Hakan Yapar...
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Frutti Extra Bursaspor: Onuralp Bitim 23, Hayes 13, Freeman 20, Needham 5, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Andrews 10, Tolga Geçim 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 10, Lucas 15, Lomazs 8, Hakan Yapar 6, Hallowell 11, Tomas Akyazılı 6, Emircan Koşut 6, Yiğitcan Turna, Sestina 5
1. Periyot: 26-20
Devre: 43-37
3. Periyot: 70-49
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-67 yendi.