ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Yiğit GönültaşBüyükçekmece Basketbol: White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Mükremin Deniz Kılıçlı 8, Kadir Bayram, Bruinsma 11, Greene 18, Caner Erdeniz 10, Herun 13, Mustafa Kurtuldum,Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson...
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
Büyükçekmece Basketbol: White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Mükremin Deniz Kılıçlı 8, Kadir Bayram, Bruinsma 11, Greene 18, Caner Erdeniz 10, Herun 13, Mustafa Kurtuldum,
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 9, Lucas 26, Lomazs 17, Hollowell 14, Hakan Yapar 8, Thomas Akyazılı 2, Sestina 10, Emircan Koşut 4, Altan Erol, Yiğitcan Turna
1. Periyot: 17-17
Devre: 40-44
3. Periyot: 58-58
Normal süre: 79-79
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, uzatmaya giden maçta konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 90-85 yendi.