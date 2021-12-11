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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Ziya ÖzorhonDarüşşafaka: Caupain 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, McCullough 5, Boothe 11, Olaseni 30, Sinan Güler 10, Pineiro 2, Troy Selim Şav, Görkem Doğan, Bora Yaşar 3, Can Maxim Mutaf, Ragıp Berke Atar 4Semt77 Yalovaspor: Jones 15,...

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Darüşşafaka: Caupain 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, McCullough 5, Boothe 11, Olaseni 30, Sinan Güler 10, Pineiro 2, Troy Selim Şav, Görkem Doğan, Bora Yaşar 3, Can Maxim Mutaf, Ragıp Berke Atar 4

Semt77 Yalovaspor : Jones 15, Conklin 5, İsmail Kerem Gülmez, Williams 5, İlkan Karaman 2, Lee 15, Rupnik 15, Can Altıntığ 3, Mert Celep 2, Doğan Şenli

1. Periyot: 19-17

Devre: 39-34

3. Periyot: 56-47

Beş faulle çıkan: 34.31 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka, Semt77 Yalovaspor'u 74-62 yendi.

Darüşşafaka ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Semt77 Yalovaspor ise 8. kez mağlup oldu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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