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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Aytuğ Ekti, Serhat Büker, Polat ParlakBüyükçekmece Basketbol: Crawford 29, White, Enes Berkay Taşkıran 7, Deniz Kılıçlı 10, Bruinsma 31, Kadir Bayram 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Mustafa Kurtuldum 2, Greene 5Gaziantep Basketbol: Peterson 10, İsmail Cem Ulusoy...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Aytuğ Ekti, Serhat Büker, Polat Parlak

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 29, White, Enes Berkay Taşkıran 7, Deniz Kılıçlı 10, Bruinsma 31, Kadir Bayram 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Mustafa Kurtuldum 2, Greene 5

Gaziantep Basketbol: Peterson 10, İsmail Cem Ulusoy 6, Luther 5, Kaba 17, Gulley 41, Alp Karahan, Orhan Haciyeva 3, Harun Apaydın 8, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar 3, Dusan Cantekin

1. Periyot: 21-31

Devre: 48-50

3. Periyot: 72-71

Beş faulle çıkanlar: 31.40 White, 39.46 Enes Berkay Taşkıran, 39.55 Bruinsma (Büyükçekmece Basketbol), 39.42 Gulley (Gaziantep Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 93-89 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ligde 7. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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