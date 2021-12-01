ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Aytuğ Ekti, Serhat Büker, Polat ParlakBüyükçekmece Basketbol: Crawford 29, White, Enes Berkay Taşkıran 7, Deniz Kılıçlı 10, Bruinsma 31, Kadir Bayram 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Mustafa Kurtuldum 2, Greene 5Gaziantep Basketbol: Peterson 10, İsmail Cem Ulusoy...
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Aytuğ Ekti, Serhat Büker, Polat Parlak
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 29, White, Enes Berkay Taşkıran 7, Deniz Kılıçlı 10, Bruinsma 31, Kadir Bayram 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Mustafa Kurtuldum 2, Greene 5
Gaziantep Basketbol: Peterson 10, İsmail Cem Ulusoy 6, Luther 5, Kaba 17, Gulley 41, Alp Karahan, Orhan Haciyeva 3, Harun Apaydın 8, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar 3, Dusan Cantekin
1. Periyot: 21-31
Devre: 48-50
3. Periyot: 72-71
Beş faulle çıkanlar: 31.40 White, 39.46 Enes Berkay Taşkıran, 39.55 Bruinsma (Büyükçekmece Basketbol), 39.42 Gulley (Gaziantep Basketbol)
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 93-89 mağlup etti.
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ligde 7. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 7. mağlubiyetini yaşadı.