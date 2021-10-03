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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. YılHakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge ŞentürkSemt77 Yalovaspor: Cosey 24, İsmail Kerem Gülmez 3, Lee 12, Mert Celep 12, Williams 12, Emir Gökalp, Can Altıntığ 15, İlkan Karaman 2, Muhammed Doğan Şenli 9Gaziantep Basketbol: Peterson 29, Luther 22, Doyle 6, Gulley 24,...

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Semt77 Yalovaspor : Cosey 24, İsmail Kerem Gülmez 3, Lee 12, Mert Celep 12, Williams 12, Emir Gökalp, Can Altıntığ 15, İlkan Karaman 2, Muhammed Doğan Şenli 9

Gaziantep Basketbol: Peterson 29, Luther 22, Doyle 6, Gulley 24, Alpha Kaba 9, Alp Karahan 3, Leon Harun Apaydın, İsmail Cem Ulusoy, Tevfik Akdamar, Orhan Hacıyeva

1. Periyot: 29-18

Devre: 52-41

3. Periyot: 72-69

5 faulle çıkanlar: 39.04 Williams (Semt77 Yalovaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 93-89 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

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