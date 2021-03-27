Aliağa Petkim Spor: 87-80
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Aliağa Petkim Spor: 87-80

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aliağa Petkim Spor: 87-80

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım ÇetinANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 21, Anderson 8, Singleton 9, Dunston 5, Pleiss 18, Buğrahan 6, Tolga 2, Doğuş, Erten, YiğitcanALİAĞA PETKİM SPOR: Vasiliauskas 14, Dorukhan 3, Wimbush 2, Okben 4, Ege 12, Hummer 15, Zack...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım ÇetinANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 21, Anderson 8, Singleton 9, Dunston 5, Pleiss 18, Buğrahan 6, Tolga 2, Doğuş, Erten, YiğitcanALİAĞA PETKİM SPOR: Vasiliauskas 14, Dorukhan 3, Wimbush 2, Okben 4, Ege 12, Hummer 15, Zack 14, Canberk 10, Yiğitcan 6, Boran1'İNCİ ÇEYREK: 32-20İLK YARI: 44-453'ÜNCÜ ÇEYREK: 65-65ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkim Spor'u 87-80 mağlup ederek 25'inci galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor'u konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efes'te 21 sayı üreten Krunoslav Simon maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Spor'da ise Ian Hummer 15 sayıyla mücadele etti.

Aliağa Petkim Spor: 87-80

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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