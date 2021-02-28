ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

28.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:47
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Emin Moğulkoç, Serkan Emlek, Orhan Çağrı HekimoğluBüyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 5, Eldridge 12, Olaseni 25, Oliver 17, Anderson 15, Farrel 19, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep 2HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 4, Saldivar 15, Kairys 13, Leissner...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 5, Eldridge 12, Olaseni 25, Oliver 17, Anderson 15, Farrel 19, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep 2

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 4, Saldivar 15, Kairys 13, Leissner 20, Macura 20, Sinan Sağlam, Leon Harun Apaydın 3, Akif Egemen Güven 8,

1. Periyot: 21-29

Devre: 51-49

3. Periyot: 73-68

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Büyükçekmece Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 95-83 yendi.

Büyükçekmece Basketbol 8. galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 11. kez mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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