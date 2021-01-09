ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serkan Emlek, Duhan Köyiçi

Beşiktaş: Şehmus Hazer 13, Blackmon 15, Johnson 2, Sadık Emir Kabaca 5, Alperen Şengün 25, Berry 7, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna

Frutti Extra Bursaspor: Munford 25, Birkan Batuk 5, Peters 12, Kadji 16, Metin Türen 6, Oğuz Savaş 15, Can Maxim Mutaf 3, Newman 2, Ender Arslan, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 10-14

Devre: 36-38

3. Periyot: 54-64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 84-69 mağlup etti.

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan Beşiktaş, bulduğu sayılarla hücumda etkinliğini gösterdi. İlk periyodun ortalarından itibaren daha iyi hücum yapan Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodu 14-10 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe karşılıklı basketlerle başlayan her iki takım da maçta üstünlük kurmaya çalıştı. Beşiktaş özellikle pota altı ve faul çizgisinden ürettiği sayılarla dikkati çekti. Frutti Extra Bursaspor içeriden ve dışarıdan ürettiği sayılarla maçta üstünlüğünü korumaya devam etti. Konuk ekip soyunma odasına 38-36 üstünlükle girmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte hücumda gösterdiği etkili oyunla Frutti Extra Bursaspor, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla farkı arttırdı. Konuk takım, son periyoda 10 sayı farkla 64-54 önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, farkı daha da açarak, karşılaşmadan 15 sayı farkla 84-69 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha