ING Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ING Basketbol Süper Ligi

12.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:20
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı HekimoğluBahçeşehir Koleji: Jones 7, İsmet Akpınar 31, Green 16, Burak Can Yıldızlı, Owens 12, Robinson 3, Erkan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Mükremin Deniz...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, İsmet Akpınar 31, Green 16, Burak Can Yıldızlı, Owens 12, Robinson 3, Erkan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Mükremin Deniz Kılıçlı, Aldridge

Beşiktaş: Şehmus Hazer 15, Blackmon 25, Johnson 10, Egehan Arna 2, Alperen Şengün 29, Sadık Emir Kabaca 3, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı

1. Periyot: 28-27

Devre: 42-54

3. Periyot: 65-65

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 86-76 yendi.

Beşiktaş, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.

Maçın ilk periyodunda iki takım da içeriden ve dışarıdan karşılıklı sayılar bularak birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyot Bahçeşehir Koleji'nin 28-27 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili bir oyunla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-42 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve son periyoda 65-65 berabere girildi.

Maçın son periyodunun ilk dakikalarında Beşiktaş, 7-0'lık seri ile farkı arttırdı. Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 86-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan, tribünden izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

İlgili Haberler

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Ezgi Mola Cemal Hünal Caner Cindoruk
Spor Falcao Sörloth Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş Türk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:23:31. #1.15#
title