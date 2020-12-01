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ING Basketbol Süper Ligi

01.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:20
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Kaan BüyükçilAliağa Petkimspor: Yiğitcan Turna 3, Ray 15, Wimbush 13, Hummer 15, Zack 9, Boran Güler 4, Ege Arar, Hakan Yapar, Dorukhan Engindeniz 8Empera Halı Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 8, Lemar 8, Kelly 11, Simpson 13, Doğan Şenli...

Salon: ENKA

Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor: Yiğitcan Turna 3, Ray 15, Wimbush 13, Hummer 15, Zack 9, Boran Güler 4, Ege Arar, Hakan Yapar, Dorukhan Engindeniz 8

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Empera Halı Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 8, Lemar 8, Kelly 11, Simpson 13, Doğan Şenli 4, Orhan Haciyeva 4, Tomas 6, Metehan Akyel 6, Can Uğur Öğüt 6

1. Periyot: 21-14

Devre: 40-32

3. Periyot: 54-61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 67-66 yendi.

İlk 5 dakikasını konuk ekibin 10-9 önde geçtiği müsabakada düşük şut yüzdesiyle oynayan rakibi karşısında üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, periyodu 7 sayı farkla 21-14 galip tamamladı.

İkinci periyotta Tomas ve Lemar'la aradaki farkı azaltan Empera Halı Gaziantep Basketbol, 15. dakikada Orhan Haciyeva'nın basketiyle 26-26 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde Yiğitcan ve Dorukhan'la 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, devreyi 40-32 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta 32. dakikada 45-37 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor karşısında 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip 46-45 öne geçti. Son 4 dakikasına 48-48 eşitlikle girilen müsabakada Metehan ve Simpson'la 10-0'lık seriyla farkı 10 sayıya (58-48) çıkaran Empera Halı Gaziantep Basketbol, periyodu 61-54 üstün tamamladı.

Son periyotta sadece Aliağa Petkimspor'un 4 sayı ürettiği ilk 5 dakikalık bölümü 61-58 önde geçen Empera Halı Gaziantep, son periyotta ilk basketini 36. dakikada Doğan Şenli ile buldu. Bitime 1 dakika 33 saniye kala Wimbush'un 3 sayılık basketiyle 63-63 eşitlik yakalayan Aliağa Petkimspor, son saniyede İsmail Cem Ulusoy'un yaptığı hücum faulun ardından Hummer'ın tek sayısıyla müsabakadan 67-66 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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