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ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.

16.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:32
ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi

ING Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.

Basketbolseverler organizasyonda all-star maçının yanı sıra 3 sayı, smaç yarışmaları, Ben Fero konseri ve birçok etkinliği izleme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA
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