İnegölspor-Sancaktepe FK.: 4-1
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İnegölspor-Sancaktepe FK.: 4-1

18.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:24
İnegölspor-Sancaktepe FK.: 4-1

STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Gürel Uzuner(xx), Muhammet Sait Emre Alagöz(xx), Oğuzhan Karaçoban(xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Fatih Üge(xx)(Dk 67 Erdem Seçgin x), Metin Yüksel(xxx), Selimcan Temel(xxx), Abdulkadir Kuzey(xx)(Dk 74 Ahmet Hakan Şahin x), Caner Solmaz(xx)...

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Gürel Uzuner(xx), Muhammet Sait Emre Alagöz(xx), Oğuzhan Karaçoban(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Fatih Üge(xx)(Dk 67 Erdem Seçgin x), Metin Yüksel(xxx), Selimcan Temel(xxx), Abdulkadir Kuzey(xx)(Dk 74 Ahmet Hakan Şahin x), Caner Solmaz(xx) (Dk 46 Yunus Emre Duyan x), Oğuz Çetinkaya(xxx)(Dk82 Fatih Çiplak x), Oğun Çalışkan(xxx), Ali Aydemir(xxx), Denis Taşkesen(xx) (Dk 46 Erdi can Şehit x)SANCAKTEPE FK.: Ahmet Furkan Özdemir(x), Kazım Birkan(x), Ahmet Abdullah Çakmak(x)(Dk 88 Mustafa Melih Parlak, Semih İntepe(x), Orkun Tırpancı(xx), Buğra Çebi(x)(Dk 67 Doğan Atiz x), Cemilcan Eryılmaz(x), Kaan Yiğit(x) (Dk 46 Muhammet Özdemir x), Edip Ahmet Çapoğlu(x)(Dk 67 Mert İkisivri x), Berke Temiz(xx)(Dk 77 Serkan Yücel x), Ulaş Şimşek(x)SARI KARTLAR: Orkun Tırpancı(Sancaktepe)GOLLER: Dk 14 Fatih Üge, Dk 22 Aldulkadir Kuzey, Dk 24 Gökhan Kurumuş, Dk 77 Metin Yüksel (Pen) (İnegölspor) Dk 92+ Orkun Tırpancı(Sancaktepe)

Misli.com 2. Lig beyaz grupta mücadele veren İnegölspor kendi sahasında ağırladığı Sancaktepe FK.'yı 4-1 yendi.MAÇTAN DAKİKALAR14'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından ilerleyen Denis'in ceza sahasına yaptığı topla buluşan Fatih'in vuruşu golü getirdi. 1-022'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Metin'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Abdulkadir'in vuruşu golü getirdi. 2-024'üncü dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Denis'in ortasında topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-026'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Selimcan'ın ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.76'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Erdi, rakip oyuncu tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Metin'in vuruşu golü getirdi. 4-0Maçın uzatma dakikalarında gelişen Sancaktepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Orkun'un vuruşu golü getirdi. 4-1

Maç bu skorla sona erdi.


- Bursa
İnegölspor-Sancaktepe FK.: 4-1
İnegölspor-Sancaktepe FK.: 4-1
İnegölspor-Sancaktepe FK.: 4-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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