İnegölspor Osman Özdemir'le anlaştı TFF 2. lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktörlük görevine Osman Özdemir getirildi.

TFF 2. lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktörlük görevine Osman Özdemir getirildi. Bordo beyazlı takım Özdemir'le 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu şunları söyledi:

"Biliyorsunuz pazartesi günü yaptığımız kongreden sonra görevimize hemen başladık. Yaptığımız yönetim kurulu toplantısında Osman Özdemir hocamızla görüştük. Kendisine planlarımızı söyledik oda bizleri kırmadı teklifimizi kabul etti. Kendisiyle 2 yıllık bir anlaşma sağladık her iki tarafa hayırlı olsun".

İnegölspor'un yeni hocası Osman Özdemir ise, "İnegölspor yabancı olmadığım bir yer, daha önce de çalıştım burada. Yeni yönetimin bir projesi var, güzel bir proje. Bana da anlattılar, hoşuma gitti. 2 yıllık bir anlaşma yaptık, işin maddiyatından önce, bu İnegölspor'un bir parçası olmak istedim. Her iki taraf için hayırlı olsun. İnegölspor'un daha iyi yerlere gelmesi ve iddialı olması için elimizden geleninin en iyisini yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından yeni hocayla 2 yıllık anlaşma imzalandı. - BURSA

Kaynak: İHA