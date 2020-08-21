HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İnegölspor, golcüsüyle sözleşmeyi uzattı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde golcü oyuncusu Ahmet Hakan Şahin'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İnegölspor, golcüsüyle sözleşmeyi uzattı
21.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:42

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde golcü oyuncusu Ahmet Hakan Şahin'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine futbol şube sorumlusu Ali Şahin ile federasyon temsilcisi Tufan Tutum katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan federasyon temsilcisi Tufan Tutum, şunları söyledi: "Gerek iç transfer gerekse de dış transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün altyapımızdan yetişen ve 3 sezondur A takımımızın golcüsü olan Ahmet Hakan Şahin'in sözleşmesini 1 yıl uzatmış bulunuyoruz. Ahmet Hakan Şahin kardeşimiz, altyapımızın çeşitli kategorilerinde ve A takımımızda olmak üzere 74 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Bu 74 golün 19'unu 3 sezondur formasını giydiği A takımımızda atarak takımımıza önemli katkılar sağladı. Profesyonel olduğu ilk sezon ve ondan sonraki sezon 6'şar golle takımımıza önemli katkılar sağlayan Ahmet Hakan kardeşimiz geçtiğimiz sezonu ise 7 golle kapattı. Hayatı boyunca adeta golü koklayan Ahmet Hakan kardeşimiz, umarım bu sene gollerini arttırarak takımımıza katkı vermeyi sürdürür. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Ahmet Hakan Şahin ise "Var olan sözleşmemi uzattıkları için başta kulüp başkanımız olmak üzere yönetim kurulundaki tüm ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. A takıma çıktığımdan beri elimden gelen gayreti göstererek takımımıza katkı vermeye çalışıyorum. Bu sezon daha fazla çalışarak gollerimin sayısını artırmak ve takımıma katkı vermeyi sürdürmek istiyorum. Hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Ekonomi
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Ekonomi
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da yankı uyandırdı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Piknik tüpünün patladığı iş yerinde dükkan sahibinin parmakları koptu
Piknik tüpünün patladığı iş yerinde dükkan sahibinin parmakları koptu
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti
Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Hacı Bektaş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Cem Yılmaz Oğuzhan Koç
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: İnegölspor, golcüsüyle sözleşmeyi uzattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 18:53:36. #1.14#
title