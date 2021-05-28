İnegölspor Erdem Koçal'ı renklerine kattı
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İnegölspor Erdem Koçal'ı renklerine kattı

İnegölspor Erdem Koçal'ı renklerine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Kahramanmaraşspor'dan orta saha oyuncusu Erdem Koçal ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Kahramanmaraşspor'dan orta saha oyuncusu Erdem Koçal ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

İnegölspor kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, şunları söyledi:

"Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda Kahramanmaraşspor'dan orta saha oyuncusu Erdem Koçal ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Erdem kardeşimiz bu liglerin aranan oyuncuları arasında. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Erdem Koçal ise "Hedefleri olan İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Burada güzel bir ortam var. İnşallah İnegölspor'u hak ettiği noktalara getireceğiz. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

İnegölspor Erdem Koçal'ı renklerine kattı
İnegölspor Erdem Koçal'ı renklerine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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