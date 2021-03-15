İnegölspor'da teknik direktör Şahin ile yollar ayrıldı
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İnegölspor'da teknik direktör Şahin ile yollar ayrıldı

15.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:13
İnegölspor'da teknik direktör Şahin ile yollar ayrıldı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktör Özgür Şahin ile yollar ayrıldı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktör Özgür Şahin ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İnegölspor'umuzun yönetim kurulu tarafından bugün yapılan toplantının ardından Teknik Direktörümüz Özgür Şahin ve ekibi ile görüşülerek, sözleşmeleri karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Şahin ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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