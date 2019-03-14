İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ:"İnegöl 2018 yılında 1 milyar 275 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir"

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün 2018 yılı dış ticaret istatistikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz Uğurdağ, 2018 yılında İnegöl dış ticaret hacminin 1 milyar 275 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Uğurdağ, ihracat yapan firma sayısında düşüş yaşanmasına rağmen, ihracat rakamlarının arttığını belirterek, "İnegöl 2018 yılında 660 firma ile 956 milyon dolar ihracat, 39 firma ile 319 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 275 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2018 yılı verilerine göre İnegöl 636 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ekonomide model olma geleneğini sürdürmektedir. 2017 yılı ile 2018 yılı rakamlarını karşılaştırdığımızda ihracat 901 milyon dolardan 956 milyon dolara yükselerek yüzde 6 arttı. İthalat 291 milyon dolardan 319 milyon dolara yükselerek yüzde 10 arttı. Bu verilere göre 2018 yılında ilçemizin dış ticaret hacmi de yaklaşık yüzde 7 arttı. 2018 yılının ihracat birincisi mobilya sektörü oldu. Kimya ve tekstil sektörleri ihracatında düşüş yaşanırken diğer sektörlerin ihracatı arttı. Mobilya sektörü 406 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl'ün ihracatında yüzde 42 ile en büyük paya sahip oldu. İhracatta yüzde 2 ile kimya sektöründe ve yüzde 3 ile tekstil sektöründe düşüş yaşanırken, toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdi. Orman ürünleri sektöründe yüzde 26, makina ve metal sektöründe yüzde 89, otomotiv yan sanayi sektöründe yüzde 38, mobilya sektöründe yüzde 7, gıda sektörünün ihracatında da yüzde 30 artış gerçekleşti. İthalatta yüzde 10'luk bir artış yaşanırken kimya sektörünün ithalatında yüzde 104'luk bir artış gerçekleşti" dedi.

Uğurda, "Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla nazaran 157 milyar dolardan 168 milyar dolara yükselerek yaklaşık yüzde 7 arttı. İthalat ise bir önceki yıla kıyasla 233 milyar dolardan 223 milyar dolara düşerek yaklaşık yüzde 5 azaldı. İnegöl 2018 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 0,6'sını gerçekleştirdi. İnegöl olarak 2018 yılında 956 milyon dolar ihracatla 21. sıradan 20. sıraya yükseldik. 319 milyon dolar ithalatla 27., 1 milyar 275 milyon dolar dış ticaret hacmi ile 19. sıraya yükseldik, 636 milyon dolar dış ticaret fazlası ile Türkiye'nin iller sıralamasında 9. sırada yer aldık. Mobilya sektöründe Türkiye'nin toplam ihracatı 2 milyar 564 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, İnegöl bu ihracatın yüzde 16'si olan 406 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. Mobilya sektörünü 271 milyon 949 bin dolar ile tekstil ve 96 milyon 642 bin dolar ile orman ürünleri sektörleri takip etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA