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Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi

İnegöl’de fırsatçılar cezalandırılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

15.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:32
İnegöl’de fırsatçılar cezalandırılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

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Kaynak: Dunya.com

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