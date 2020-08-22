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İnegöl Belediyespor, Mehmet Almaz ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor'dan orta oyuncu Mehmet Almaz'ı kadrosuna kattı.

İnegöl Belediyespor, Mehmet Almaz ile anlaştı
22.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:39

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor'dan orta oyuncu Mehmet Almaz'ı kadrosuna kattı. Almaz için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa ile yönetim kurulu üyesi İsmail Baykan katıldı.

BAŞKAN VEKİLİ KOCAAĞA: ANLAŞMA TEKRAR ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan başkan vekili Rıdvan Kocaağa, "Geçmiş sezonlarda İnegöl Belediyespor'da oynayan orta oyuncu Mehmet Almaz ile anlaşma sağladık. Kendisi 1984 Adana doğumlu. Bundan önceki sezonlarda kulübümüzün yanı sıra Çankaya Belediye, Beşiktaş, Sorgum gibi takımlarda oynamış bir kardeşimiz. İnşallah daha önceki zamanlarda olduğu gibi 2020-2021 sezonunda da İnegöl Belediyespor için ter dökecek ve başarısı için koşturacak. Bizlerde hep birlikte takımımızın ve kendilerinin yanlarında olacağız. Bugün Mehmet Almaz kardeşimizle sözleşmemizi yapmış olduk. Belediyespor'umuza da şehrimize ve kendisine hayırlı olur inşallah. Önümüzdeki sezon için durmadan, dinlenmeden, koşmaya devam edecekler. Arkadaşlarımız tüm hızıyla sezona hazırlanıyorlar. Anlaşma tekrar şehrimize hayırlı olsun."MEHMET ALMAZ: HEDEFİMİZ YİNE AVRUPA'YA OYNAMAK

İnegöl Beledediyespor hedeflerinin yeniden Avrupa'ya oynamak olduğuna dikkat çeken Mehmet Almaz ise, "Yeniden İnegöl Belediyespor'da olduğum için çok mutluyum. Daha öncede burada Avrupa kupasında oynayıp, Balkan kupasını kazandık. Bu seneki hedefimiz yine Avrupa'ya oynamak. Takımız çok genç. Bizde büyükler olarak takıma destek olacağız" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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