İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan Milli Smaçör Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan Milli Smaçör Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti.

Büyükgöz için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa ile Voleybol Şube Sorumluları Hüseyin Orhan ve İrfan Kaptan katıldı.

Transferin her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunan başkan vekili Rıdvan Kocaağa, "İnegöl Belediyespor'un yeni sezon hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün yine genç kardeşlerimizden Ahmetcan ile beraberiz. Ahmetcan Büyükgöz Fenerbahçe'nin altyapısından yetişme ve 3 sezondur Fenerbahçe A takımında ter döken bir kardeşimiz. İnşallah önümüzdeki sezon İnegöl Belediyespor'un başarıları için bizimle birlikte olacak. Şimdiden kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönem için kendisine de takımımıza da başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Ahmetcan Büyükgöz, ise "İnegöl Belediyespor'a tüm gençlik enerjimizi vereceğimize güvenim tam. İnşallah sezon içinde de güzel başarılara imza atacağız. Şimdiden hayırlı olsun."ifadelerini kullandı.

AHMETCAN BÜYÜKGÖZ'ÜN BAŞARILARI:

Fenerbahçe altyapısından yetişen 2000 doğumlu, 194 cm boyundaki genç smaçör Altyapı Milli Takımlarında forma giydi. Küçük Erkekler Balkan Şampiyonluğu, Okullarda Türkiye Şampiyonluğu, 2013-14 Küçük Erkekler Türkiye 4'üncülüğü., 2014-15 Küçük Erkekler Türkiye 3'üncülüğü, Okullarda Türkiye 2'inciliği, Genç Erkekler Türkiye 2'inciliği, 2017 Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu, 2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Volley) Şampiyonluğu, 2018-2019 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: DHA