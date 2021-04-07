İnegöl Belediyespor Efeler liginde çekilme kararı aldı
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İnegöl Belediyespor Efeler liginde çekilme kararı aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İnegöl Belediyespor Efeler liginde çekilme kararı aldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da Başkan Alper Taban, ligden çekilme kararı aldıklarını belirtti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da Başkan Alper Taban, ligden çekilme kararı aldıklarını belirtti.

İnegöl Belediyespor'un son zamanlarda ligden çekileceği iddiaların güdeme gelmesiyle İnegöl Belediye ve İnegöl Belediyespor Başkanı Alper Taban'dan açıklama geldi. Başkan Taban yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediyespor yönetimiyle de yaptığımız değerlendirmeler neticesinde voleybol takımımız ile ilgili çekilme noktasında bir konsensüs sağlandı diyebilirim. Bununla alakalı olarak kendimizce tespitlerimiz ve gerekçelerimiz var. Aslında takımımız iyi bir oyun sergilerken, ligden düşme konusu söz konusu değil ancak biz böyle bir karar almış bulunuyoruz. Branşımızı devam ettiriyoruz branşımızda herhangi bir kapatma veya çekilme söz konusu değil. Alt ligde takımımız oynamaya devam edecek burada amacımız bizim, şehrimizdeki tüm öğrencilere ve gençlere ulaşmak, herkesin kendi ilgi göstereceği alanlarda gerekirse yeni branşlar da oluşturarak buraya bu spor alanları içerisine bu gençleri çekebilmek olacak. Nihayetinde voleybol branşımız devam ediyor, branş ile ilgili kapatma söz konusu değil. Biliyorsunuz geçmişte de basketbol ile ilgilide bir girişimimiz vardı onla alakalı daha önce liginde yer aldık daha sonra liginden çekilmiştik. Nihayetinde bu kararlar değişebilir değişmez kararlar değildir". - BURSA

İnegöl Belediyespor Efeler liginde çekilme kararı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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