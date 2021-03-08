İnegöl Belediyespor'da hedef Avrupa
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İnegöl Belediyespor'da hedef Avrupa

08.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:37
İnegöl Belediyespor'da hedef Avrupa

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un Antrenörü Levent Zoroğlu, Play-Off'ta eşleştikleri Spor Toto maçlarını kazanarak tekrar Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un Antrenörü Levent Zoroğlu, Play-Off'ta eşleştikleri Spor Toto maçlarını kazanarak tekrar Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi. Play-Off'a kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Zoroğlu, "İlk geldiğimiz sezonda Play-Off'a kalıp, Galatasaray'ı eleyerek Avrupa'ya gitme başarısı yakalamıştık. Yine güzel geçen bir sezon geçirdik. Ayrıca 4 takımın düştüğü zor bir sezonda yine Play-Off'a kalmanın mutluluğunu kulüp olarak yaşıyoruz. Play-Off'ta Spor Toto ile eşleştik. Avrupa'ya gitme mücadelesi vereceğiz. Kulüp olarak ve takım olarak onun heyecanı, onun gururu ve mutluluğu var. 10 Mart Çarşamba günü ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Şuanda tamamen o maça konsantre olup, hazırlanmaktayız. İnşallah Spor Toto maçlarında güzel sonuçlar alarak tekrar Avrupa'ya kalma başarısını yakalamak istiyoruz" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMAYAN TAKIMIZ"

Ligde takım olarak iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Zoroğlu, "Çok güzel maçlar oynadık. Ayrıca 8 tane 3-2'lik maç oynadık. Hiç mücadeleyi bırakmadık. Bunların 6 tanesini kazandık sadece yenildiğimiz 2 tane maç var. Biri şuan ki rakibimiz olan Spor Toto. Yani hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan takımız. Bütçemize göre bence çok ama çok başarılı bir sezon geçirdik. Takım olarak çok iyiyiz. Takım oyuncularımıza verdikleri mücadelelerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen başta kulüp başkanımız Alper Taban olmak üzere başkan yardımcılarımız Rıdvan Kocaağa'ya, Nuhi Solak'a ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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