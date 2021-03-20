İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar
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İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

20.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:43
İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Diyarbakır'da, daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, polisin kalabalığa uyarı yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çeyizlik vehediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı.

İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu. İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

POLİS ZIRHLI ARAÇLARDAN UYARI YAPTI

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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