İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Diyarbakır'da, daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, polisin kalabalığa uyarı yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.