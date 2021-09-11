İNDİRİMLİ HALI ALMAK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

İZMİT'te, indirimli halı satışı yapılan mağaza önünde uzun kuyruk oluşturanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İzmit'teki alışveriş merkezinde ucuza halı satılacağının duyurulmasıyla bugün mağaza önünde, erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Alışveriş merkezinin açılış saatinden itibaren mağaza önünde bekleyenler, kapıların açılmasıyla içeri girdi. Bu sırada alışveriş merkezi görevlileri, izdiham yaşanmaması için mağaza önünde bariyer kurdu. Uzun süre kapı önünde bekleyenler, içeri girerek, indirimli halılardan satın almaya çalıştı. Kuyruğa girenlerin ve mağazada dolaşanların sosyal mesafeyi de ihlal ettiği görüldü.