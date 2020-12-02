İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık
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İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık

02.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:51

Yüksek belirlenen son kaynak tarifesinin altında fiyattan elektrik almak isteyenlerin 5 Aralık 2020 tarihine kadar tedarik şirketleriyle anlaşma imzalamaları gerekiyor.

Yıllık 7 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane aboneleri, son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alma imkanına sahip. Bu imkandan yararlanabilmek için en geç 5 Aralık 2020 tarihine kadar piyasadaki tedarik şirketleriyle ikili anlaşma imzalanması gerekiyor.

GÜNCEL TARİFE

Halen son kaynak tedarik tarifesindeki kilovatsaat başına elektrik fiyatı sanayi aboneleri için 53 kuruş, ticarethaneler için 58 kuruş civarında bulunuyor.

YÜKSEK TARİFE GELİYOR

Bu tarifenin yeni yılda zamlanması da bekleniyor. Ancak yıllık 7 milyon kilovatsaatin üzerinde tüketimi bulunan aboneler piyasada halen kilovatsaat başına 45 kuruşa kadar elektrik satabilecek tedarikçi bulma imkanına sahip.

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İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık
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