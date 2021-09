İncirde verim yarı yarıya düştü

Tire'nin önemli geçim kaynaklarından biri olan incirde hasat sürerken, küresel ısınmanın etkileri de kendini belli etmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 45 dereceleri aşması taze sürgünleri kuruturken ürünlerde yüzde 40'lara varan kayıpların yaşanmasına sebep oldu.

Üreticiler, incir işinin zorluğuna bir de verim kaybı eklenince kendilerini zor günlerin beklediğini söylediler. Girdi maliyetlerinin sürekli arttığını belirten üreticiler, bu yıl 35 TL'nin altında incir satmak istemediklerini vurguladılar.

Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, bu yıl kuru incirin her zamankinden daha kıymetli olacağını belirterek, üreticilere ürünleri erken satmamaları konusunda uyardı. İbişoğlu, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bu yıl incir sıkıntılı başladı. Küresel ısınmanın etkisiyle yaz döneminde sıcaklıklar 45 – 50 derecelere dayandı. Kışın da her ağaç soğuklama ihtiyacını alamadı ve incirler erken sürgün verdi. Bundan dolayı taze sürgünler bu sıcakların etkisiyle kuruma yaptı. Aşırı sıcaklardan dolayı incir ağaçları strese girdi ve stresten kaynaklı bir çok yerdeki ağaçların yaprakları döküldü, taze sürgünler kurudu. Buna bağlı olarak da incir veriminde ciddi bir düşüş meydana geldi. Yapılan rekolte tahminlerine göre bu yıl ilçemizdeki incir üretiminde yaklaşık yüzde 40 civarında düşüş olacağını düşünüyoruz. Bunların tek sebebi iklim şartları. Bizler her yıl söylediğimizi yeniden söylemek istiyoruz. Bu yıl incir her yıl olduğundan daha kıymetli olacak. Bu sebeple üreticilerimiz incirlerine sahip çıksın. Üreticilerimiz çok sıkışırsa ihtiyacı kadar satsın geri kalanını deposuna koysun. Çünkü dünyadaki kuru incir üretimi çok fazla değil."

Tire'de 10 bin ton civarında kuru incir üretildiğini kaydeden İbişoğlu, "Bu yıl bu rakamların yüzde 40 azaldığını düşünürsek incirin değeri ileriki günlerde daha da artacak. Henüz piyasa daha oturmuş değil. Piyasada alış satış fiyatları tam belli değil. Tariş'in açıkladığı bir fiyat var. Şu anda bu fiyatlar üzerinden alım satım yapılıyor ama esas fiyatların oturması 15-20 günü bulacak. Bu dönemden sonra da incir fiyatının rekolteden kaynaklı çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi. - İZMİR

