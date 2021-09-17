İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kuyu - Haberler | Güncel

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor Adıyaman'ın Besni ilçesi Oyratlı köyünde yetişen, ince kabuklu, üç damarlı 'Oyratlı Biberi' tescilleniyor.

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesi Oyratlı köyünde yetişen, ince kabuklu, üç damarlı 'Oyratlı Biberi' tescilleniyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Yıldız Pakyürek, Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in daveti üzerine Oyratlı biberinin yetiştirildiği bölge ve biberde incelemelerde bulundu. Demirmen Çayı, yatağı Oyratlı köyünde ki bostanlarda ekilen biberler, kendine has aromasıyla biliniyor. Hafif acı, ince kabuk ve üç damarlı olan Oyratlı Biberi yıllardır aynı toprağa, aynı tohumla ekiliyor.

Ürünün tescillenmesi ve coğrafi yer işaretini alması için rapor hazırlayacak olan Prof. Dr. Ayşe Yıldız Pakyürek ile birlikte Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul ve Besni İlçe Özel İdare Müdür Ahmet Tanrıkulu biber tarlalarını gezdi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir yaptığı açıklamada, "Besni'ye bağlı Oyratlı köyümüze özgü olan biber çeşitli olan Oyratlı biberinin coğrafi yer işareti ile ilgili bilimsel bir çalışma başlatmak üzere Oyratlı köyümüze geldik. Harran Üniversitesinden gelen Ayşe hocamız, bizim için bilimsel bir çalışma hazırlayacak. Pek çok kişinin bildiği Oyratlı biberi olarak bilinen biberimiz Değirmen Çayına özgü bir biberdir. Buradaki iklimsel özellik, belki toprak yapısı, tam olarak bilemiyoruz lakin kendine özgü bir çeşit ortaya çıkarmış durumdadır. Bizde bunun coğrafi yer işaretini alarak bunu markalaştırmaya katma değerini artırmaya çalışacağız. Bizim buradaki hedefimiz biberimize coğrafi yer işareti aldıktan sonra kuracağımız bir kooperatifle beraber bu bölgede sadece Oyratlı biberi yetiştirildiği ona özgü bir alan haline getirmek istiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ayşe Yıldız Pakyürek ise yaptığı inceleme sonrasında, "Bu bölgede Oyratlı'da yetişen Oyratlı gen tipi ve coğrafi yer işareti almak üzere bende incelemede bulunmaya geldim. Bunların bitkilerini inceleyeceğim, meyvelerine inceleyeceğim buraya özgü müdür değil midir? Daha sonra raporu hazırlayacağım coğrafi yer işareti alacağız. Gerçekten biber çok güzel, herhangi bir hastalık yok, yıllardan beri hep aynı yerde yetişmesine rağmen herhangi bir problem yok, bozulma yok. Çok ilginçtir, her sene aynı tohum alınıyor ve aynı yerde yetiştiriyor, aynı toprakta yani üzerinde çalışılmaya değer bir çeşit olduğunu düşünüyorum. Bu alanda gezerken biberin şekil olarak güzel olduğu gördük, tadına baktık tadı da güzel, kabuk inceliğini inceledim. Bunun taze yenmesinin yanında pul biber olaraktan işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kırmızı biberleri oldukça güzel ve ince kabuklu olmasından dolayı pul biber için uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üç damarlı ve hafif açılı olan bu biberlerimiz dolmalık olarak, turşuluk olarak ve taze tüketilmek üzere sofralara geliyor. Oyratlı çiftçilerimiz bu biberi kendi imkanları ile korumaya çalışıyor. Desteklendiği zaman üreticilerimiz kazanacak. Tanıtımında ve pazarlanmasında ciddi manada katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor

İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor
İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kuyu - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım
Magazin Kaan Urgancıoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Halis Özkahya Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Demir Çelik Mahmut Özer Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnce kabuklu, üç damarlı Oyratlı biberi tescilleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:51:56. #1.11#