İnanılmaz Hedefler: Luis Suárez vs. Arsenal

Uruguaylı forvet tarafından bu çarpıcı hedefi göz atın. Sergi Roberto topa kafa vuruşu yaptı, Luis Suarez bölgeye döndü ve Arsenal kaleci ile golü attı. Luis Suarez, 'Blaugranas'ın Arsenal 2-1'i yenmek ve 2019 Joan Gamper Trophy'yi yenmek için bir golle geri dönmesine yardımcı olmak için 90. dakikada kazandı.

5.08.2019 02:21

Uruguaylı forvet tarafından bu çarpıcı hedefi göz atın. Sergi Roberto topa kafa vuruşu yaptı, Luis Suarez bölgeye döndü ve Arsenal kaleci ile golü attı. Luis Suarez, 'Blaugranas'ın Arsenal 2-1'i yenmek ve 2019 Joan Gamper Trophy'yi yenmek için bir golle geri dönmesine yardımcı olmak için 90. dakikada kazandı.

Kaynak: Dugout

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