İnanılmaz Aile Ar Emojileri, Bay İnanılmaz, Lastik Kız, Violet, Dash ve Jack-Jack

Samsung ve Disney 6 Yeni 'İnanılmaz' AR Emojiyi Tanıttı.



Bay İnanılmaz, Lastik Kız, Violet, Dash ve Jack-Jack'in yanı sıra Super Frozone gibi artırılmış gerçeklik emojileri

İnanılmaz Aile üyelerinin ve İnanılmaz Aile'nin dostu Super Frozone'nın Artırılmış Gerçeklikle Emojilerini tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Samsung Electronics, kısa bir süre önce klasik Disney karakterlerinin Artırılmış Gerçeklikle Emojilerini (AR Emoji) kullanıma sunarak mesajlaşmayı daha eğlenceli hale getirmek amacıyla Disney ile işbirliğine gitmişti. İlk olarak Mickey Mouse, Minnie Mouse ve Donald Duck gibi mevcut karakterlerin Artırılmış Gerçeklikle Emojisini tüketicilere sunan Samsung, şimdi de Pixar'ın çok sevilen animasyon filmi İnanılmaz Aile üyelerinin ve İnanılmaz Aile'nin dostu Super Frozone'nın Artırılmış Gerçeklikle Emojilerini tüketicilerin beğenisine sundu.

Galaxy S9 ve S9+ kullanıcıları bundan böyle mesajlarını Bay İnanılmaz; Lastik Kız, Violet, Dash ve Jack-Jack'in yanı sıra Super Frozone gibi artırılmış gerçeklik emojileri ile kişiselleştirebilecekler.

Bu emojileri telefonunuza eklemek için yapmanız gereken tek şey;

kameranızı AR Emoji moduna getirmek ve sağ taraftaki artı tuşuna dokunduktan sonra;

Galaxy Uygulama Mağazasına girerek Incredibles AR Emoji Paketi'ni seçmek.

Samsung Electronics ve Disney'in bu son işbirliği, AR Emoji'nin iletişimi daha kişisel ve eğlenceli yapma kapasitesini ortaya koyuyor. Samsung'un ve Disney'in bir sonraki heyecan verici AR Emoji sürümünü herkesten önce kullanabilmek için telefonunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

İnanılmaz Aile AR Emojileri



https://www.teknotalk.com/samsung-ve-disney-6-yeni-inanilmaz-ar-emojiyi-tanitti-63917/